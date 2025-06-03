Celo Canadian Dollar 价格 (CCAD)
今天 Celo Canadian Dollar (CCAD) 的实时价格为 0.729039 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CCAD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Celo Canadian Dollar 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Celo Canadian Dollar 当天价格变化为 -0.01%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Celo Canadian Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Celo Canadian Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0058514128。
在过去60天内，Celo Canadian Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Celo Canadian Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.01%
|30天
|$ +0.0058514128
|+0.80%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Celo Canadian Dollar 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
0.00%
-0.01%
+0.07%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
cCAD is a Canadian Dollar stablecoin. Like all Mento stablecoins cCAD is a fully open-source and decentralized stablecoin. cCAD is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.
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|1 CCAD 兑换 VND
₫19,184.661285
|1 CCAD 兑换 AUD
A$1.12272006
|1 CCAD 兑换 GBP
￡0.53948886
|1 CCAD 兑换 EUR
€0.63426393
|1 CCAD 兑换 USD
$0.729039
|1 CCAD 兑换 MYR
RM3.09112536
|1 CCAD 兑换 TRY
₺28.54187685
|1 CCAD 兑换 JPY
¥104.31090012
|1 CCAD 兑换 RUB
₽57.40453086
|1 CCAD 兑换 INR
₹62.39844801
|1 CCAD 兑换 IDR
Rp11,951.45710416
|1 CCAD 兑换 KRW
₩1,004.18560899
|1 CCAD 兑换 PHP
₱40.60018191
|1 CCAD 兑换 EGP
￡E.36.21136713
|1 CCAD 兑换 BRL
R$4.13365113
|1 CCAD 兑换 CAD
C$0.99878343
|1 CCAD 兑换 BDT
৳89.11772736
|1 CCAD 兑换 NGN
₦1,153.53653853
|1 CCAD 兑换 UAH
₴30.29157045
|1 CCAD 兑换 VES
Bs69.987744
|1 CCAD 兑换 PKR
Rs205.07138031
|1 CCAD 兑换 KZT
₸373.47938931
|1 CCAD 兑换 THB
฿23.75209062
|1 CCAD 兑换 TWD
NT$21.87846039
|1 CCAD 兑换 AED
د.إ2.67557313
|1 CCAD 兑换 CHF
Fr0.59781198
|1 CCAD 兑换 HKD
HK$5.71566576
|1 CCAD 兑换 MAD
.د.م6.69986841
|1 CCAD 兑换 MXN
$14.02671036