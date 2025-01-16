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CeBioLabs 价格 (CBSL)

USD

CeBioLabs (CBSL) 实时价格图表

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+2.60%(1D)

今天 CeBioLabs (CBSL) 的价格

今天 CeBioLabs (CBSL) 的实时价格为 0.095565 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CBSL 兑换 USD 的价格为实时更新。
CeBioLabs 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 75.90K USD
- CeBioLabs 当天价格变化为 +2.61%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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CeBioLabs (CBSL) 价格表现 USD

今天内，CeBioLabs 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00242812
在过去30天内，CeBioLabs 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0016601073
在过去60天内，CeBioLabs 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0110153952
在过去90天内，CeBioLabs 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01030752726089687

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00242812+2.61%
30天$ -0.0016601073-1.73%
60天$ +0.0110153952+11.53%
90天$ -0.01030752726089687-9.73%

CeBioLabs (CBSL) 价格分析

CeBioLabs 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.093092
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$ 0.096145
$ 0.096145$ 0.096145

$ 0.138451
$ 0.138451$ 0.138451

--

+2.61%

+1.15%

CeBioLabs (CBSL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 75.90K
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什么是CeBioLabs (CBSL)

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CeBioLabs (CBSL) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 CeBioLabs (CBSL) 的其他问题

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CBSL 兑换为当地货币

1 CBSL 兑换 AUD
A$0.152904
1 CBSL 兑换 GBP
0.07740765
1 CBSL 兑换 EUR
0.09269805
1 CBSL 兑换 USD
$0.095565
1 CBSL 兑换 MYR
RM0.4300425
1 CBSL 兑换 TRY
3.3868236
1 CBSL 兑换 JPY
¥14.8947609
1 CBSL 兑换 RUB
9.8011464
1 CBSL 兑换 INR
8.27306205
1 CBSL 兑换 IDR
Rp1,566.6390936
1 CBSL 兑换 PHP
5.5943751
1 CBSL 兑换 EGP
￡E.4.816476
1 CBSL 兑换 BRL
R$0.5753013
1 CBSL 兑换 CAD
C$0.13665795
1 CBSL 兑换 BDT
11.5595424
1 CBSL 兑换 NGN
148.622688
1 CBSL 兑换 UAH
4.0213752
1 CBSL 兑换 VES
Bs5.16051
1 CBSL 兑换 PKR
Rs26.6263203
1 CBSL 兑换 KZT
50.4564087
1 CBSL 兑换 THB
฿3.30559335
1 CBSL 兑换 TWD
NT$3.14504415
1 CBSL 兑换 CHF
Fr0.08696415
1 CBSL 兑换 HKD
HK$0.7434957
1 CBSL 兑换 MAD
.د.م0.9613839