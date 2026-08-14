CC0 COMPANY 今日价格

CC0 COMPANY (CC0COMPANY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.77%。当前 CC0COMPANY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CC0COMPANY。

CC0 COMPANY 目前市值在 $ 20,154 排名第 #-，流通供应量为 574.53M CC0COMPANY。过去 24 小时内，CC0COMPANY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00354715，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CC0COMPANY 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -33.31%。过去一天，总交易量达到 --。

CC0 COMPANY（CC0COMPANY）市场信息

市值 $ 20.15K$ 20.15K $ 20.15K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 35.08K$ 35.08K $ 35.08K 流通量 574.53M 574.53M 574.53M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

CC0 COMPANY 的当前市值为 $ 20.15K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CC0COMPANY 的流通量为 574.53M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 35.08K。