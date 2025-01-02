cbBTC Core Morpho Vault 价格 (GTCBBTCC)
今天 cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) 的实时价格为 96,896 USD。目前其市值为 $ 2.71M USD。GTCBBTCC 兑换 USD 的价格为实时更新。
cbBTC Core Morpho Vault 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- cbBTC Core Morpho Vault 当天价格变化为 +3.32%
- 其循环供应量为 28.00 USD
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今天内，cbBTC Core Morpho Vault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3,103.19。
在过去30天内，cbBTC Core Morpho Vault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,129.0128128000。
在过去60天内，cbBTC Core Morpho Vault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，cbBTC Core Morpho Vault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +3,103.19
|+3.32%
|30天
|$ +1,129.0128128000
|+1.17%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
cbBTC Core Morpho Vault 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.37%
+3.32%
+0.73%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The cbBTC Core Vault will whitelist a range of liquid collateral markets and continuously optimize risk-adjusted yield across those markets. This vault targets a higher risk level than Gauntlet's Prime Vaults. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
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|1 GTCBBTCC 兑换 AUD
A$155,033.6
|1 GTCBBTCC 兑换 GBP
￡77,516.8
|1 GTCBBTCC 兑换 EUR
€93,020.16
|1 GTCBBTCC 兑换 USD
$96,896
|1 GTCBBTCC 兑换 MYR
RM433,125.12
|1 GTCBBTCC 兑换 TRY
₺3,422,366.72
|1 GTCBBTCC 兑换 JPY
¥15,199,106.56
|1 GTCBBTCC 兑换 RUB
₽10,755,456
|1 GTCBBTCC 兑换 INR
₹8,307,863.04
|1 GTCBBTCC 兑换 IDR
Rp1,562,838,490.88
|1 GTCBBTCC 兑换 PHP
₱5,601,557.76
|1 GTCBBTCC 兑换 EGP
￡E.4,920,378.88
|1 GTCBBTCC 兑换 BRL
R$614,320.64
|1 GTCBBTCC 兑换 CAD
C$139,530.24
|1 GTCBBTCC 兑换 BDT
৳11,579,072
|1 GTCBBTCC 兑换 NGN
₦149,993,070.08
|1 GTCBBTCC 兑换 UAH
₴4,075,445.76
|1 GTCBBTCC 兑换 VES
Bs4,941,696
|1 GTCBBTCC 兑换 PKR
Rs26,990,380.8
|1 GTCBBTCC 兑换 KZT
₸50,863,617.28
|1 GTCBBTCC 兑换 THB
฿3,321,594.88
|1 GTCBBTCC 兑换 TWD
NT$3,184,971.52
|1 GTCBBTCC 兑换 CHF
Fr87,206.4
|1 GTCBBTCC 兑换 HKD
HK$752,881.92
|1 GTCBBTCC 兑换 MAD
.د.م978,649.6