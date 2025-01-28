Catvax 价格 (CATVAX)
今天 Catvax (CATVAX) 的实时价格为 0.00192648 USD。目前其市值为 $ 160.60K USD。CATVAX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Catvax 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.26K USD
- Catvax 当天价格变化为 -4.67%
- 其循环供应量为 83.94M USD
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今天内，Catvax 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Catvax 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000612501。
在过去60天内，Catvax 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004264334。
在过去90天内，Catvax 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010688669096891724。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-4.67%
|30天
|$ +0.0000612501
|+3.18%
|60天
|$ -0.0004264334
|-22.13%
|90天
|$ -0.0010688669096891724
|-35.68%
Catvax 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.57%
-4.67%
-12.20%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Inspired by the indomitable spirit of Sheikh Kita, Catvax stands as a testament to the power of community, compassion, and change. As we navigate the complexities of the digital age, Catvax offers a beacon of hope and a path towards a more inclusive, empathetic, and supportive world.
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|1 CATVAX 兑换 AUD
A$0.0030631032
|1 CATVAX 兑换 GBP
￡0.001541184
|1 CATVAX 兑换 EUR
€0.001830156
|1 CATVAX 兑换 USD
$0.00192648
|1 CATVAX 兑换 MYR
RM0.0084187176
|1 CATVAX 兑换 TRY
₺0.0688909248
|1 CATVAX 兑换 JPY
¥0.2984310168
|1 CATVAX 兑换 RUB
₽0.1876006224
|1 CATVAX 兑换 INR
₹0.1665056664
|1 CATVAX 兑换 IDR
Rp31.0722537144
|1 CATVAX 兑换 PHP
₱0.112602756
|1 CATVAX 兑换 EGP
￡E.0.09680562
|1 CATVAX 兑换 BRL
R$0.0113469672
|1 CATVAX 兑换 CAD
C$0.0027548664
|1 CATVAX 兑换 BDT
৳0.234934236
|1 CATVAX 兑换 NGN
₦2.9867760624
|1 CATVAX 兑换 UAH
₴0.0808928952
|1 CATVAX 兑换 VES
Bs0.10788288
|1 CATVAX 兑换 PKR
Rs0.5372182128
|1 CATVAX 兑换 KZT
₸0.9955855992
|1 CATVAX 兑换 THB
฿0.0652884072
|1 CATVAX 兑换 TWD
NT$0.063477516
|1 CATVAX 兑换 CHF
Fr0.001733832
|1 CATVAX 兑换 HKD
HK$0.0149880144
|1 CATVAX 兑换 MAD
.د.م0.0192070056