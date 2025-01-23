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CatSolHat 价格 (SOLCAT)

USD

CatSolHat (SOLCAT) 实时价格图表

$0.00728085
$0.00728085$0.00728085
-5.60%(1D)

今天 CatSolHat (SOLCAT) 的价格

今天 CatSolHat (SOLCAT) 的实时价格为 0.00728085 USD。目前其市值为 $ 509.29K USD。SOLCAT 兑换 USD 的价格为实时更新。
CatSolHat 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 82.43K USD
- CatSolHat 当天价格变化为 -5.67%
- 其循环供应量为 69.95M USD

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CatSolHat (SOLCAT) 价格表现 USD

今天内，CatSolHat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000438035106393792
在过去30天内，CatSolHat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0030519401
在过去60天内，CatSolHat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0021124403
在过去90天内，CatSolHat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.004122203637801055

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000438035106393792-5.67%
30天$ -0.0030519401-41.91%
60天$ -0.0021124403-29.01%
90天$ -0.004122203637801055-36.14%

CatSolHat (SOLCAT) 价格分析

CatSolHat 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00717339
$ 0.00717339$ 0.00717339

$ 0.00801554
$ 0.00801554$ 0.00801554

$ 0.099826
$ 0.099826$ 0.099826

-0.39%

-5.67%

-10.21%

CatSolHat (SOLCAT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 509.29K
$ 509.29K$ 509.29K

$ 82.43K
$ 82.43K$ 82.43K

69.95M
69.95M 69.95M

什么是CatSolHat (SOLCAT)

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CatSolHat (SOLCAT) 资源

官网

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SOLCAT 兑换为当地货币

1 SOLCAT 兑换 AUD
A$0.0115765515
1 SOLCAT 兑换 GBP
0.0058974885
1 SOLCAT 兑换 EUR
0.006989616
1 SOLCAT 兑换 USD
$0.00728085
1 SOLCAT 兑换 MYR
RM0.0323997825
1 SOLCAT 兑换 TRY
0.259635111
1 SOLCAT 兑换 JPY
¥1.1402539185
1 SOLCAT 兑换 RUB
0.7226243625
1 SOLCAT 兑换 INR
0.6295750995
1 SOLCAT 兑换 IDR
Rp119.358177624
1 SOLCAT 兑换 PHP
0.427240278
1 SOLCAT 兑换 EGP
￡E.0.3662995635
1 SOLCAT 兑换 BRL
R$0.043248249
1 SOLCAT 兑换 CAD
C$0.0104116155
1 SOLCAT 兑换 BDT
0.887972466
1 SOLCAT 兑换 NGN
11.3408703855
1 SOLCAT 兑换 UAH
0.3057957
1 SOLCAT 兑换 VES
Bs0.40044675
1 SOLCAT 兑换 PKR
Rs2.029755363
1 SOLCAT 兑换 KZT
3.794050935
1 SOLCAT 兑换 THB
฿0.247112049
1 SOLCAT 兑换 TWD
NT$0.2385934545
1 SOLCAT 兑换 CHF
Fr0.006552765
1 SOLCAT 兑换 HKD
HK$0.0567178215
1 SOLCAT 兑换 MAD
.د.م0.072662883