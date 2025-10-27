CatInBox（CATINBOX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000601 $ 0.00000601 $ 0.00000601 24H最低价 $ 0.00000618 $ 0.00000618 $ 0.00000618 24H最高价 24H最低价 $ 0.00000601$ 0.00000601 $ 0.00000601 24H最高价 $ 0.00000618$ 0.00000618 $ 0.00000618 历史最高 $ 0.00027605$ 0.00027605 $ 0.00027605 最低价 $ 0.00000547$ 0.00000547 $ 0.00000547 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +2.44% 漲跌幅（7D） -1.41% 漲跌幅（7D） -1.41%

CatInBox（CATINBOX）当前实时价格为 $0.00000616。过去 24 小时内，CATINBOX 的交易价格在 $ 0.00000601 至 $ 0.00000618 之间波动，市场活跃度显著。CATINBOX 的历史最高价为 $ 0.00027605，历史最低价为 $ 0.00000547。

从短期表现来看，CATINBOX 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +2.44%，过去 7 天内累计变动为 -1.41%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CatInBox（CATINBOX）市场信息

市值 $ 6.15K$ 6.15K $ 6.15K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 6.15K$ 6.15K $ 6.15K 流通量 999.27M 999.27M 999.27M 总供应量 999,273,453.240229 999,273,453.240229 999,273,453.240229

CatInBox 的当前市值为 $ 6.15K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CATINBOX 的流通量为 999.27M，总供应量是 999273453.240229，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.15K。