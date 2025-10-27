Catalyse AI（CAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0,12569$ 0,12569 $ 0,12569 最低价 $ 0,00180061$ 0,00180061 $ 0,00180061 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0,00% 漲跌幅（7D） 0,00%

Catalyse AI（CAI）当前实时价格为 $0,0033687。过去 24 小时内，CAI 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。CAI 的历史最高价为 $ 0,12569，历史最低价为 $ 0,00180061。

从短期表现来看，CAI 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 0,00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Catalyse AI（CAI）市场信息

市值 $ 336,87K$ 336,87K $ 336,87K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 336,87K$ 336,87K $ 336,87K 流通量 100,00M 100,00M 100,00M 总供应量 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Catalyse AI 的当前市值为 $ 336,87K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CAI 的流通量为 100,00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 336,87K。