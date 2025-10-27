CAT LADY（KTTY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.60% 涨跌幅（1D） +5.67% 漲跌幅（7D） -17.58% 漲跌幅（7D） -17.58%

CAT LADY（KTTY）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，KTTY 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。KTTY 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，KTTY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.60%，过去 24 小时内变动为 +5.67%，过去 7 天内累计变动为 -17.58%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CAT LADY（KTTY）市场信息

市值 $ 92.87K$ 92.87K $ 92.87K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 92.87K$ 92.87K $ 92.87K 流通量 923.79M 923.79M 923.79M 总供应量 923,793,912.0189911 923,793,912.0189911 923,793,912.0189911

CAT LADY 的当前市值为 $ 92.87K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KTTY 的流通量为 923.79M，总供应量是 923793912.0189911，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 92.87K。