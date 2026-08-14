CashDog 今日价格

CashDog (CASHDOG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.77%。当前 CASHDOG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CASHDOG。

CashDog 目前市值在 $ 32,486 排名第 #-，流通供应量为 1.00B CASHDOG。过去 24 小时内，CASHDOG 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CASHDOG 在过去一小时内波动了 -0.26%，过去7 天内波动了 -1.73%。过去一天，总交易量达到 --。

CashDog（CASHDOG）市场信息

市值 $ 32.49K$ 32.49K $ 32.49K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 32.49K$ 32.49K $ 32.49K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

CashDog 的当前市值为 $ 32.49K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CASHDOG 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 32.49K。