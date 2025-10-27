CashBunny（BUNNY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +2.32% 漲跌幅（7D） -2.79% 漲跌幅（7D） -2.79%

CashBunny（BUNNY）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BUNNY 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BUNNY 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BUNNY 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +2.32%，过去 7 天内累计变动为 -2.79%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CashBunny（BUNNY）市场信息

市值 $ 127.30K$ 127.30K $ 127.30K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 137.79K$ 137.79K $ 137.79K 流通量 1.50B 1.50B 1.50B 总供应量 1,618,638,402.670985 1,618,638,402.670985 1,618,638,402.670985

CashBunny 的当前市值为 $ 127.30K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BUNNY 的流通量为 1.50B，总供应量是 1618638402.670985，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 137.79K。