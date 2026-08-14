Cashaa 今日价格

Cashaa (CAS) 今日实时价格为 $ 0.00104951，过去 24 小时内变化了 0.03%。当前 CAS 兑 USD 的汇率为 $ 0.00104951 每 CAS。

Cashaa 目前市值在 $ 761,833 排名第 #-，流通供应量为 725.89M CAS。过去 24 小时内，CAS 的交易价格在 $ 0.00104813（低点）和 $ 0.00104979（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.228829，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CAS 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +80.34%。过去一天，总交易量达到 $ 9.23。

Cashaa（CAS）市场信息

市值 $ 761.83K$ 761.83K $ 761.83K 成交量（24H） $ 9.23$ 9.23 $ 9.23 完全稀释市值 $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M 流通量 725.89M 725.89M 725.89M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Cashaa 的当前市值为 $ 761.83K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.23。CAS 的流通量为 725.89M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.05M。