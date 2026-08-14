Cardio 今日价格

Cardio (CARDIO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.98%。当前 CARDIO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CARDIO。

Cardio 目前市值在 $ 49,305 排名第 #-，流通供应量为 853.59M CARDIO。过去 24 小时内，CARDIO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CARDIO 在过去一小时内波动了 +0.50%，过去7 天内波动了 +4.22%。过去一天，总交易量达到 --。

Cardio（CARDIO）市场信息

市值 $ 49.31K$ 49.31K $ 49.31K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 49.31K$ 49.31K $ 49.31K 流通量 853.59M 853.59M 853.59M 总供应量 889,311,585.2688311 889,311,585.2688311 889,311,585.2688311

Cardio 的当前市值为 $ 49.31K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CARDIO 的流通量为 853.59M，总供应量是 889311585.2688311，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 49.31K。