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Cardence 价格 ($CRDN)

USD

Cardence ($CRDN) 实时价格图表

$0.00171471
$0.00171471$0.00171471
-1.20%(1D)

今天 Cardence ($CRDN) 的价格

今天 Cardence ($CRDN) 的实时价格为 0.00171471 USD。目前其市值为 $ 50.43K USD。$CRDN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Cardence 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.07 USD
- Cardence 当天价格变化为 -1.28%
- 其循环供应量为 29.41M USD

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Cardence ($CRDN) 价格表现 USD

今天内，Cardence 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Cardence 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000119697
在过去60天内，Cardence 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000475586
在过去90天内，Cardence 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001035664096025484

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-1.28%
30天$ -0.0000119697-0.69%
60天$ +0.0000475586+2.77%
90天$ +0.0001035664096025484+6.43%

Cardence ($CRDN) 价格分析

Cardence 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00170009
$ 0.00170009$ 0.00170009

$ 0.00175506
$ 0.00175506$ 0.00175506

$ 0.396125
$ 0.396125$ 0.396125

--

-1.28%

-2.72%

Cardence ($CRDN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 50.43K
$ 50.43K$ 50.43K

$ 9.07
$ 9.07$ 9.07

29.41M
29.41M 29.41M

什么是Cardence ($CRDN)

Cardence is a launchpad for new projects on Cardano platform creating a trustless fund raising ecosystem for carefully vetted Cardano projects.

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Cardence ($CRDN) 资源

官网

大家还在问：关于 Cardence ($CRDN) 的其他问题

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$CRDN 兑换为当地货币

1 $CRDN 兑换 AUD
A$0.0027606831
1 $CRDN 兑换 GBP
0.0013889151
1 $CRDN 兑换 EUR
0.0016632687
1 $CRDN 兑换 USD
$0.00171471
1 $CRDN 兑换 MYR
RM0.0076990479
1 $CRDN 兑换 TRY
0.0607521753
1 $CRDN 兑换 JPY
¥0.2704440612
1 $CRDN 兑换 RUB
0.1738544469
1 $CRDN 兑换 INR
0.1473621774
1 $CRDN 兑换 IDR
Rp27.6566090313
1 $CRDN 兑换 PHP
0.1002247995
1 $CRDN 兑换 EGP
￡E.0.0866957376
1 $CRDN 兑换 BRL
R$0.0103568484
1 $CRDN 兑换 CAD
C$0.0024691824
1 $CRDN 兑换 BDT
0.2091603258
1 $CRDN 兑换 NGN
2.6543367858
1 $CRDN 兑换 UAH
0.0726865569
1 $CRDN 兑换 VES
Bs0.09087963
1 $CRDN 兑换 PKR
Rs0.4781640306
1 $CRDN 兑换 KZT
0.9015259296
1 $CRDN 兑换 THB
฿0.059328966
1 $CRDN 兑换 TWD
NT$0.0565339887
1 $CRDN 兑换 CHF
Fr0.0015603861
1 $CRDN 兑换 HKD
HK$0.0133404438
1 $CRDN 兑换 MAD
.د.م0.0172499826