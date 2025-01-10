CardanoGPT 价格 (CGI)
今天 CardanoGPT (CGI) 的实时价格为 0.117711 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CGI 兑换 USD 的价格为实时更新。
CardanoGPT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 187.05 USD
- CardanoGPT 当天价格变化为 +4.80%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，CardanoGPT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00539484。
在过去30天内，CardanoGPT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0114126582。
在过去60天内，CardanoGPT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0479323311。
在过去90天内，CardanoGPT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00065320427893007。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00539484
|+4.80%
|30天
|$ +0.0114126582
|+9.70%
|60天
|$ -0.0479323311
|-40.72%
|90天
|$ +0.00065320427893007
|+0.56%
CardanoGPT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.31%
+4.80%
-16.76%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Building Set of Generative AI Products on The Blockchain
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|1 CGI 兑换 AUD
A$0.18951471
|1 CGI 兑换 GBP
￡0.09534591
|1 CGI 兑换 EUR
€0.11417967
|1 CGI 兑换 USD
$0.117711
|1 CGI 兑换 MYR
RM0.52852239
|1 CGI 兑换 TRY
₺4.1669694
|1 CGI 兑换 JPY
¥18.58892112
|1 CGI 兑换 RUB
₽11.97827136
|1 CGI 兑换 INR
₹10.12432311
|1 CGI 兑换 IDR
Rp1,898.56425033
|1 CGI 兑换 PHP
₱6.88491639
|1 CGI 兑换 EGP
￡E.5.95146816
|1 CGI 兑换 BRL
R$0.71568288
|1 CGI 兑换 CAD
C$0.16950384
|1 CGI 兑换 BDT
৳14.35838778
|1 CGI 兑换 NGN
₦182.49678018
|1 CGI 兑换 UAH
₴4.97682108
|1 CGI 兑换 VES
Bs6.238683
|1 CGI 兑换 PKR
Rs32.77898217
|1 CGI 兑换 KZT
₸62.1160947
|1 CGI 兑换 THB
฿4.06573794
|1 CGI 兑换 TWD
NT$3.87740034
|1 CGI 兑换 CHF
Fr0.10711701
|1 CGI 兑换 HKD
HK$0.91579158
|1 CGI 兑换 MAD
.د.م1.18181844