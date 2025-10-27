Carbon Emission Blockchain（CEB）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.0060306 24H最高价 $ 0.0064241 历史最高 $ 1.49 最低价 $ 0.0060306 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -6.05% 漲跌幅（7D） -11.90%

Carbon Emission Blockchain（CEB）当前实时价格为 $0.00603459。过去 24 小时内，CEB 的交易价格在 $ 0.0060306 至 $ 0.0064241 之间波动，市场活跃度显著。CEB 的历史最高价为 $ 1.49，历史最低价为 $ 0.0060306。

从短期表现来看，CEB 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 -6.05%，过去 7 天内累计变动为 -11.90%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Carbon Emission Blockchain（CEB）市场信息

市值 $ 26.97K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 60.35K 流通量 4.47M 总供应量 10,000,000.0

Carbon Emission Blockchain 的当前市值为 $ 26.97K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CEB 的流通量为 4.47M，总供应量是 10000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 60.35K。