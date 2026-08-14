Carbon Browser 今日价格

Carbon Browser (CSIX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 CSIX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CSIX。

Carbon Browser 目前市值在 $ 83,685 排名第 #-，流通供应量为 905.35M CSIX。过去 24 小时内，CSIX 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.427301，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CSIX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

Carbon Browser（CSIX）市场信息

市值 $ 83.69K$ 83.69K $ 83.69K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 83.69K$ 83.69K $ 83.69K 流通量 905.35M 905.35M 905.35M 总供应量 905,352,103.236833 905,352,103.236833 905,352,103.236833

Carbon Browser 的当前市值为 $ 83.69K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CSIX 的流通量为 905.35M，总供应量是 905352103.236833，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 83.69K。