CaoCao（CAOCAO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.077416 24H最高价 $ 0.085478 历史最高 $ 0.294909 最低价 $ 0.063527 涨跌幅（1H） -3.99% 涨跌幅（1D） -9.35% 漲跌幅（7D） -15.38%

CaoCao（CAOCAO）当前实时价格为 $0.07748。过去 24 小时内，CAOCAO 的交易价格在 $ 0.077416 至 $ 0.085478 之间波动，市场活跃度显著。CAOCAO 的历史最高价为 $ 0.294909，历史最低价为 $ 0.063527。

从短期表现来看，CAOCAO 在过去 1 小时内的价格变动为 -3.99%，过去 24 小时内变动为 -9.35%，过去 7 天内累计变动为 -15.38%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CaoCao（CAOCAO）市场信息

市值 $ 2.35M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 2.35M 流通量 30.38M 总供应量 30,380,151.251969498

CaoCao 的当前市值为 $ 2.35M, 它过去 24 小时的交易量为 --。CAOCAO 的流通量为 30.38M，总供应量是 30380151.251969498，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.35M。