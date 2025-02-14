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Cantina Royale 价格 (CRT)

USD

Cantina Royale (CRT) 实时价格图表

$0.00163093
$0.00163093$0.00163093
-4.50%(1D)

今天 Cantina Royale (CRT) 的价格

今天 Cantina Royale (CRT) 的实时价格为 0.00163281 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CRT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Cantina Royale 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.63K USD
- Cantina Royale 当天价格变化为 -4.80%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Cantina Royale (CRT) 价格表现 USD

今天内，Cantina Royale 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Cantina Royale 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007484523
在过去60天内，Cantina Royale 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010829814
在过去90天内，Cantina Royale 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0018135825503257706

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-4.80%
30天$ -0.0007484523-45.83%
60天$ -0.0010829814-66.32%
90天$ -0.0018135825503257706-52.62%

Cantina Royale (CRT) 价格分析

Cantina Royale 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00161524
$ 0.00161524$ 0.00161524

$ 0.00172316
$ 0.00172316$ 0.00172316

$ 0.156044
$ 0.156044$ 0.156044

+0.93%

-4.80%

-10.93%

Cantina Royale (CRT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.63K
$ 1.63K$ 1.63K

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什么是Cantina Royale (CRT)

The CRT token is essential for powering in-game utilities like NFT character progression, NFT recruiting, staking, and unlocking in-game assets inside of the Cantina Royale ecosystem.

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Cantina Royale (CRT) 资源

官网

大家还在问：关于 Cantina Royale (CRT) 的其他问题

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CRT 兑换为当地货币

1 CRT 兑换 AUD
A$0.0025798398
1 CRT 兑换 GBP
0.0012899199
1 CRT 兑换 EUR
0.0015511695
1 CRT 兑换 USD
$0.00163281
1 CRT 兑换 MYR
RM0.0072333483
1 CRT 兑换 TRY
0.0590913939
1 CRT 兑换 JPY
¥0.2493953994
1 CRT 兑换 RUB
0.1461201669
1 CRT 兑换 INR
0.1416789237
1 CRT 兑换 IDR
Rp26.3356414743
1 CRT 兑换 PHP
0.0944417304
1 CRT 兑换 EGP
￡E.0.0826691703
1 CRT 兑换 BRL
R$0.0094049856
1 CRT 兑换 CAD
C$0.0023022621
1 CRT 兑换 BDT
0.1986966489
1 CRT 兑换 NGN
2.4590445162
1 CRT 兑换 UAH
0.0682188018
1 CRT 兑换 VES
Bs0.09960141
1 CRT 兑换 PKR
Rs0.4563377388
1 CRT 兑换 KZT
0.8168132025
1 CRT 兑换 THB
฿0.0549277284
1 CRT 兑换 TWD
NT$0.0533275746
1 CRT 兑换 CHF
Fr0.001469529
1 CRT 兑换 HKD
HK$0.0127032618
1 CRT 兑换 MAD
.د.م0.0163117719