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Candles 价格 (SN31)

USD

Candles (SN31) 实时价格图表

$1.26
$1.26$1.26
-10.10%(1D)

今天 Candles (SN31) 的价格

今天 Candles (SN31) 的实时价格为 1.27 USD。目前其市值为 $ 1.61M USD。SN31 兑换 USD 的价格为实时更新。
Candles 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Candles 当天价格变化为 -9.55%
- 其循环供应量为 1.27M USD

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Candles (SN31) 价格表现 USD

今天内，Candles 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1338104844112
在过去30天内，Candles 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Candles 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Candles 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.1338104844112-9.55%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Candles (SN31) 价格分析

Candles 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

$ 1.41
$ 1.41$ 1.41

$ 1.66
$ 1.66$ 1.66

-0.34%

-9.55%

-21.49%

Candles (SN31) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

--
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1.27M
1.27M 1.27M

什么是Candles (SN31)

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Candles (SN31) 资源

官网

Candles（SN31）代币经济

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SN31 兑换为当地货币

1 SN31 兑换 VND
33,420.05
1 SN31 兑换 AUD
A$1.9304
1 SN31 兑换 GBP
0.9271
1 SN31 兑换 EUR
1.0922
1 SN31 兑换 USD
$1.27
1 SN31 兑换 MYR
RM5.3848
1 SN31 兑换 TRY
50.038
1 SN31 兑换 JPY
¥183.6293
1 SN31 兑换 RUB
99.568
1 SN31 兑换 INR
109.5248
1 SN31 兑换 IDR
Rp20,819.6688
1 SN31 兑换 KRW
1,732.5975
1 SN31 兑换 PHP
72.0725
1 SN31 兑换 EGP
￡E.63.6397
1 SN31 兑换 BRL
R$6.9723
1 SN31 兑换 CAD
C$1.7145
1 SN31 兑换 BDT
155.2448
1 SN31 兑换 NGN
1,962.8993
1 SN31 兑换 UAH
52.7685
1 SN31 兑换 VES
Bs129.54
1 SN31 兑换 PKR
Rs359.4608
1 SN31 兑换 KZT
650.9385
1 SN31 兑换 THB
฿41.275
1 SN31 兑换 TWD
NT$37.4269
1 SN31 兑换 AED
د.إ4.6609
1 SN31 兑换 CHF
Fr1.0287
1 SN31 兑换 HKD
HK$9.9568
1 SN31 兑换 MAD
.د.م11.5697
1 SN31 兑换 MXN
$24.0284