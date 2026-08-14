Camino Network 今日价格

Camino Network (CAM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 CAM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CAM。

Camino Network 目前市值在 $ 34,018 排名第 #-，流通供应量为 419.22M CAM。过去 24 小时内，CAM 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.194671，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CAM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

Camino Network（CAM）市场信息

市值 $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 74.45K$ 74.45K $ 74.45K 流通量 419.22M 419.22M 419.22M 总供应量 917,499,340.5467205 917,499,340.5467205 917,499,340.5467205

Camino Network 的当前市值为 $ 34.02K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CAM 的流通量为 419.22M，总供应量是 917499340.5467205，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 74.45K。