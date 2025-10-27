CameoCoin（CAMEO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.0002207$ 0.0002207 $ 0.0002207 最低价 $ 0.00000552$ 0.00000552 $ 0.00000552 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） +0.41% 漲跌幅（7D） +0.41%

CameoCoin（CAMEO）当前实时价格为 $0.00000603。过去 24 小时内，CAMEO 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。CAMEO 的历史最高价为 $ 0.0002207，历史最低价为 $ 0.00000552。

从短期表现来看，CAMEO 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 +0.41%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CameoCoin（CAMEO）市场信息

市值 $ 6.02K$ 6.02K $ 6.02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 6.02K$ 6.02K $ 6.02K 流通量 999.40M 999.40M 999.40M 总供应量 999,396,194.982551 999,396,194.982551 999,396,194.982551

CameoCoin 的当前市值为 $ 6.02K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CAMEO 的流通量为 999.40M，总供应量是 999396194.982551，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.02K。