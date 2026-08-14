Camelot Token 今日价格

Camelot Token (GRAIL) 今日实时价格为 $ 33.04，过去 24 小时内变化了 0.05%。当前 GRAIL 兑 USD 的汇率为 $ 33.04 每 GRAIL。

Camelot Token 目前市值在 $ 863,013 排名第 #-，流通供应量为 26.12K GRAIL。过去 24 小时内，GRAIL 的交易价格在 $ 32.78（低点）和 $ 33.35（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 4,643.22，而历史最低价为 $ 32.0。

短期表现方面，GRAIL 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 -8.21%。过去一天，总交易量达到 $ 1.54K。

Camelot Token（GRAIL）市场信息

市值 $ 863.01K$ 863.01K $ 863.01K 成交量（24H） $ 1.54K$ 1.54K $ 1.54K 完全稀释市值 $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M 流通量 26.12K 26.12K 26.12K 总供应量 91,581.3134125506 91,581.3134125506 91,581.3134125506

Camelot Token 的当前市值为 $ 863.01K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.54K。GRAIL 的流通量为 26.12K，总供应量是 91581.3134125506，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.03M。