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CADAI 价格 (CADAI)

USD

CADAI (CADAI) 实时价格图表

$0.150821
$0.150821$0.150821
+18.60%(1D)

今天 CADAI (CADAI) 的价格

今天 CADAI (CADAI) 的实时价格为 0.150732 USD。目前其市值为 $ 1.60M USD。CADAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
CADAI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.23K USD
- CADAI 当天价格变化为 +18.56%
- 其循环供应量为 10.62M USD

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CADAI (CADAI) 价格表现 USD

今天内，CADAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02359161
在过去30天内，CADAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1455414531
在过去60天内，CADAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0141150268
在过去90天内，CADAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03326026573605311

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.02359161+18.56%
30天$ +0.1455414531+96.56%
60天$ +0.0141150268+9.36%
90天$ +0.03326026573605311+28.31%

CADAI (CADAI) 价格分析

CADAI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.126617
$ 0.126617$ 0.126617

$ 0.149936
$ 0.149936$ 0.149936

$ 0.378584
$ 0.378584$ 0.378584

+2.77%

+18.56%

+4.72%

CADAI (CADAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

$ 8.23K
$ 8.23K$ 8.23K

10.62M
10.62M 10.62M

什么是CADAI (CADAI)

CADAICO is transforming the CAD (Computer-Aided Design) industry by tackling inefficiencies in engineering design processes with a combination of AI and blockchain technology. The CADAI Token is the native utility token of the CADAI Platform and Ecosystem. As a multi-faceted digital asset with a fixed supply of 100 million, the $CADAI token plays a vital role in securing the network, providing a medium for fees, and aligning stakeholder initiatives.

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CADAI (CADAI) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 CADAI (CADAI) 的其他问题

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CADAI 兑换为当地货币

1 CADAI 兑换 AUD
A$0.2411712
1 CADAI 兑换 GBP
0.1205856
1 CADAI 兑换 EUR
0.14470272
1 CADAI 兑换 USD
$0.150732
1 CADAI 兑换 MYR
RM0.67377204
1 CADAI 兑换 TRY
5.32234692
1 CADAI 兑换 JPY
¥23.63176296
1 CADAI 兑换 RUB
16.57901268
1 CADAI 兑换 INR
12.92677632
1 CADAI 兑换 IDR
Rp2,431.16094996
1 CADAI 兑换 PHP
8.71381692
1 CADAI 兑换 EGP
￡E.7.649649
1 CADAI 兑换 BRL
R$0.95564088
1 CADAI 兑换 CAD
C$0.21705408
1 CADAI 兑换 BDT
18.012474
1 CADAI 兑换 NGN
233.33012136
1 CADAI 兑换 UAH
6.33978792
1 CADAI 兑换 VES
Bs7.687332
1 CADAI 兑换 PKR
Rs41.9863986
1 CADAI 兑换 KZT
79.12374876
1 CADAI 兑换 THB
฿5.16709296
1 CADAI 兑换 TWD
NT$4.95456084
1 CADAI 兑换 CHF
Fr0.1356588
1 CADAI 兑换 HKD
HK$1.17118764
1 CADAI 兑换 MAD
.د.م1.5223932