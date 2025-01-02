CADAI 价格 (CADAI)
今天 CADAI (CADAI) 的实时价格为 0.150732 USD。目前其市值为 $ 1.60M USD。CADAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
CADAI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.23K USD
- CADAI 当天价格变化为 +18.56%
- 其循环供应量为 10.62M USD
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今天内，CADAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02359161。
在过去30天内，CADAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1455414531。
在过去60天内，CADAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0141150268。
在过去90天内，CADAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03326026573605311。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02359161
|+18.56%
|30天
|$ +0.1455414531
|+96.56%
|60天
|$ +0.0141150268
|+9.36%
|90天
|$ +0.03326026573605311
|+28.31%
CADAI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+2.77%
+18.56%
+4.72%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
CADAICO is transforming the CAD (Computer-Aided Design) industry by tackling inefficiencies in engineering design processes with a combination of AI and blockchain technology. The CADAI Token is the native utility token of the CADAI Platform and Ecosystem. As a multi-faceted digital asset with a fixed supply of 100 million, the $CADAI token plays a vital role in securing the network, providing a medium for fees, and aligning stakeholder initiatives.
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|1 CADAI 兑换 AUD
A$0.2411712
|1 CADAI 兑换 GBP
￡0.1205856
|1 CADAI 兑换 EUR
€0.14470272
|1 CADAI 兑换 USD
$0.150732
|1 CADAI 兑换 MYR
RM0.67377204
|1 CADAI 兑换 TRY
₺5.32234692
|1 CADAI 兑换 JPY
¥23.63176296
|1 CADAI 兑换 RUB
₽16.57901268
|1 CADAI 兑换 INR
₹12.92677632
|1 CADAI 兑换 IDR
Rp2,431.16094996
|1 CADAI 兑换 PHP
₱8.71381692
|1 CADAI 兑换 EGP
￡E.7.649649
|1 CADAI 兑换 BRL
R$0.95564088
|1 CADAI 兑换 CAD
C$0.21705408
|1 CADAI 兑换 BDT
৳18.012474
|1 CADAI 兑换 NGN
₦233.33012136
|1 CADAI 兑换 UAH
₴6.33978792
|1 CADAI 兑换 VES
Bs7.687332
|1 CADAI 兑换 PKR
Rs41.9863986
|1 CADAI 兑换 KZT
₸79.12374876
|1 CADAI 兑换 THB
฿5.16709296
|1 CADAI 兑换 TWD
NT$4.95456084
|1 CADAI 兑换 CHF
Fr0.1356588
|1 CADAI 兑换 HKD
HK$1.17118764
|1 CADAI 兑换 MAD
.د.م1.5223932