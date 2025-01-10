Cabal 价格 (CABAL)

USD

Cabal (CABAL) 实时价格图表

$0.03461768
$0.03461768$0.03461768
+0.80%(1D)

今天 Cabal (CABAL) 的价格

今天 Cabal (CABAL) 的实时价格为 0.03461768 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CABAL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Cabal 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 388.21 USD
- Cabal 当天价格变化为 +0.84%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Cabal (CABAL) 价格表现 USD

今天内，Cabal 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00028724
在过去30天内，Cabal 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0132291844
在过去60天内，Cabal 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0256014740
在过去90天内，Cabal 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.03585568776631816

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00028724+0.84%
30天$ -0.0132291844-38.21%
60天$ -0.0256014740-73.95%
90天$ -0.03585568776631816-50.87%

Cabal (CABAL) 价格分析

Cabal 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03188839
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$ 0.03463553
$ 0.03463553$ 0.03463553

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

+0.63%

+0.84%

-30.80%

Cabal (CABAL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 388.21
$ 388.21$ 388.21

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什么是Cabal (CABAL)

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Cabal (CABAL) 资源

官网

大家还在问：关于 Cabal (CABAL) 的其他问题

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CABAL 兑换为当地货币

1 CABAL 兑换 AUD
A$0.0557344648
1 CABAL 兑换 GBP
0.0280403208
1 CABAL 兑换 EUR
0.0335791496
1 CABAL 兑换 USD
$0.03461768
1 CABAL 兑换 MYR
RM0.1554333832
1 CABAL 兑换 TRY
1.2261582256
1 CABAL 兑换 JPY
¥5.4599004896
1 CABAL 兑换 RUB
3.5098865752
1 CABAL 兑换 INR
2.9750434192
1 CABAL 兑换 IDR
Rp558.3495992504
1 CABAL 兑换 PHP
2.023403396
1 CABAL 兑换 EGP
￡E.1.7502699008
1 CABAL 兑换 BRL
R$0.2090907872
1 CABAL 兑换 CAD
C$0.0498494592
1 CABAL 兑换 BDT
4.2226646064
1 CABAL 兑换 NGN
53.5874762864
1 CABAL 兑换 UAH
1.4674434552
1 CABAL 兑换 VES
Bs1.83473704
1 CABAL 兑换 PKR
Rs9.6534862448
1 CABAL 兑换 KZT
18.2005914368
1 CABAL 兑换 THB
฿1.197771728
1 CABAL 兑换 TWD
NT$1.1413449096
1 CABAL 兑换 CHF
Fr0.0315020888
1 CABAL 兑换 HKD
HK$0.2693255504
1 CABAL 兑换 MAD
.د.م0.3482538608