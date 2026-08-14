BytomDAO 今日价格

BytomDAO (BTM) 今日实时价格为 $ 0.01080465，过去 24 小时内变化了 0.70%。当前 BTM 兑 USD 的汇率为 $ 0.01080465 每 BTM。

BytomDAO 目前市值在 $ 5,409,852 排名第 #-，流通供应量为 500.70M BTM。过去 24 小时内，BTM 的交易价格在 $ 0.01080247（低点）和 $ 0.01088155（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02402455，而历史最低价为 $ 0.00600134。

短期表现方面，BTM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -25.22%。过去一天，总交易量达到 $ 648.28。

BytomDAO（BTM）市场信息

市值 $ 5.41M$ 5.41M $ 5.41M 成交量（24H） $ 648.28$ 648.28 $ 648.28 完全稀释市值 $ 22.69M$ 22.69M $ 22.69M 流通量 500.70M 500.70M 500.70M 总供应量 931,520,516.0511441 931,520,516.0511441 931,520,516.0511441

BytomDAO 的当前市值为 $ 5.41M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 648.28。BTM 的流通量为 500.70M，总供应量是 931520516.0511441，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.69M。