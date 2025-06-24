什么是Bytom (BTM)

比原链（Bytom）是一种多样性比特资产的区块链交互协议，运行在比原链上的不同类型资产（收益权、非上市股权、债权、数字货币等）可以通过该协议进行交换、对赌和基于智能合约的复杂性交互操作。 比原链代币（BTM） 有什么用途？ 比原币（BTM）是比原链上的原生资产，比原币的价值起源是其能够方便地表征和度量比原链上数字化经济活动。比原币的价值基于两点：一是使用比原链上的应用需要消耗一定量的比原币作为燃料；二是持有比原币，能够参与到比原链治理。

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Bytom（BTM）代币经济

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