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bXNF 价格 (BXNF)

USD

bXNF (BXNF) 实时价格图表

$0.0327028
$0.0327028$0.0327028
-1.40%(1D)

今天 bXNF (BXNF) 的价格

今天 bXNF (BXNF) 的实时价格为 0.0327028 USD。目前其市值为 $ 13.33K USD。BXNF 兑换 USD 的价格为实时更新。
bXNF 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 177.96 USD
- bXNF 当天价格变化为 -1.41%
- 其循环供应量为 407.74K USD

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bXNF (BXNF) 价格表现 USD

今天内，bXNF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00046982115012109
在过去30天内，bXNF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0030232888
在过去60天内，bXNF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0058890024
在过去90天内，bXNF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01306279512098916

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00046982115012109-1.41%
30天$ -0.0030232888-9.24%
60天$ -0.0058890024-18.00%
90天$ -0.01306279512098916-28.54%

bXNF (BXNF) 价格分析

bXNF 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03218025
$ 0.03218025$ 0.03218025

$ 0.03344226
$ 0.03344226$ 0.03344226

$ 2.04
$ 2.04$ 2.04

--

-1.41%

-5.96%

bXNF (BXNF) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 13.33K
$ 13.33K$ 13.33K

$ 177.96
$ 177.96$ 177.96

407.74K
407.74K 407.74K

什么是bXNF (BXNF)

Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning.

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bXNF (BXNF) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 bXNF (BXNF) 的其他问题

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BXNF 兑换为当地货币

1 BXNF 兑换 AUD
A$0.052651508
1 BXNF 兑换 GBP
0.026489268
1 BXNF 兑换 EUR
0.031721716
1 BXNF 兑换 USD
$0.0327028
1 BXNF 兑换 MYR
RM0.146835572
1 BXNF 兑换 TRY
1.158333176
1 BXNF 兑换 JPY
¥5.157885616
1 BXNF 兑换 RUB
3.315736892
1 BXNF 兑换 INR
2.810478632
1 BXNF 兑换 IDR
Rp527.464442284
1 BXNF 兑换 PHP
1.910824604
1 BXNF 兑换 EGP
￡E.1.65312654
1 BXNF 兑换 BRL
R$0.197524912
1 BXNF 兑换 CAD
C$0.047092032
1 BXNF 兑换 BDT
3.989087544
1 BXNF 兑换 NGN
50.623280344
1 BXNF 兑换 UAH
1.386271692
1 BXNF 兑换 VES
Bs1.7332484
1 BXNF 兑换 PKR
Rs9.119502808
1 BXNF 兑换 KZT
17.193824128
1 BXNF 兑换 THB
฿1.131189852
1 BXNF 兑换 TWD
NT$1.078211316
1 BXNF 兑换 CHF
Fr0.029759548
1 BXNF 兑换 HKD
HK$0.254427784
1 BXNF 兑换 MAD
.د.م0.328990168