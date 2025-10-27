buy and retire（401K）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.00% 涨跌幅（1D） +10.62% 漲跌幅（7D） -12.65% 漲跌幅（7D） -12.65%

buy and retire（401K）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，401K 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。401K 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，401K 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.00%，过去 24 小时内变动为 +10.62%，过去 7 天内累计变动为 -12.65%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

buy and retire（401K）市场信息

市值 $ 35.09K$ 35.09K $ 35.09K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 35.09K$ 35.09K $ 35.09K 流通量 998.53M 998.53M 998.53M 总供应量 998,528,203.1186 998,528,203.1186 998,528,203.1186

buy and retire 的当前市值为 $ 35.09K, 它过去 24 小时的交易量为 --。401K 的流通量为 998.53M，总供应量是 998528203.1186，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 35.09K。