Butthole Coin 今日价格

Butthole Coin (BUTTHOLE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.20%。当前 BUTTHOLE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BUTTHOLE。

Butthole Coin 目前市值在 $ 354,602 排名第 #-，流通供应量为 999.99M BUTTHOLE。过去 24 小时内，BUTTHOLE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.133071，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BUTTHOLE 在过去一小时内波动了 -0.80%，过去7 天内波动了 +12.02%。过去一天，总交易量达到 $ 52.02K。

Butthole Coin（BUTTHOLE）市场信息

市值 $ 354.60K$ 354.60K $ 354.60K 成交量（24H） $ 52.02K$ 52.02K $ 52.02K 完全稀释市值 $ 354.60K$ 354.60K $ 354.60K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 总供应量 999,991,959.0 999,991,959.0 999,991,959.0

Butthole Coin 的当前市值为 $ 354.60K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 52.02K。BUTTHOLE 的流通量为 999.99M，总供应量是 999991959.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 354.60K。