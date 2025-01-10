Butane Token 图标

Butane Token 价格 (BTN)

USD

Butane Token (BTN) 实时价格图表

$1.36
$1.36$1.36
+4.80%(1D)

今天 Butane Token (BTN) 的价格

今天 Butane Token (BTN) 的实时价格为 1.36 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BTN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Butane Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 117.60 USD
- Butane Token 当天价格变化为 +4.86%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 BTN兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 BTN 价格信息的首选平台。

Butane Token (BTN) 价格表现 USD

今天内，Butane Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.06303
在过去30天内，Butane Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3335065440
在过去60天内，Butane Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.5372220080
在过去90天内，Butane Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.9548815280673512

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.06303+4.86%
30天$ -0.3335065440-24.52%
60天$ +1.5372220080+113.03%
90天$ +0.9548815280673512+235.70%

Butane Token (BTN) 价格分析

Butane Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

$ 1.42
$ 1.42$ 1.42

$ 3.79
$ 3.79$ 3.79

--

+4.86%

-1.94%

Butane Token (BTN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 117.60
$ 117.60$ 117.60

0.00
0.00 0.00

什么是Butane Token (BTN)

Butane token is the governance and fee token of the Butane Protocol synthetics platform, an upcoming DeFi solution in the Cardano ecosystem.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Butane Token (BTN) 资源

官网

大家还在问：关于 Butane Token (BTN) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

BTN 兑换为当地货币

1 BTN 兑换 AUD
A$2.1896
1 BTN 兑换 GBP
1.1016
1 BTN 兑换 EUR
1.3056
1 BTN 兑换 USD
$1.36
1 BTN 兑换 MYR
RM6.1064
1 BTN 兑换 TRY
48.144
1 BTN 兑换 JPY
¥214.7712
1 BTN 兑换 RUB
138.38
1 BTN 兑换 INR
116.9736
1 BTN 兑换 IDR
Rp21,935.4808
1 BTN 兑换 PHP
79.5464
1 BTN 兑换 EGP
￡E.68.7616
1 BTN 兑换 BRL
R$8.2688
1 BTN 兑换 CAD
C$1.9584
1 BTN 兑换 BDT
165.8928
1 BTN 兑换 NGN
2,108.5168
1 BTN 兑换 UAH
57.5008
1 BTN 兑换 VES
Bs72.08
1 BTN 兑换 PKR
Rs378.7192
1 BTN 兑换 KZT
717.672
1 BTN 兑换 THB
฿46.9744
1 BTN 兑换 TWD
NT$44.7984
1 BTN 兑换 CHF
Fr1.2376
1 BTN 兑换 HKD
HK$10.5808
1 BTN 兑换 MAD
.د.م13.6544