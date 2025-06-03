Burr Governance Token 价格 (BURR)
今天 Burr Governance Token (BURR) 的实时价格为 0.01343954 USD。目前其市值为 $ 663.02K USD。BURR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Burr Governance Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Burr Governance Token 当天价格变化为 +4.44%
- 其循环供应量为 49.33M USD
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今天内，Burr Governance Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00057119。
在过去30天内，Burr Governance Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0106113299。
在过去60天内，Burr Governance Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Burr Governance Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00057119
|+4.44%
|30天
|$ +0.0106113299
|+78.96%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Burr Governance Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.26%
+4.44%
-7.86%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
BurrBear has built a novel DEX offering; -Multi Stable Pools for the classic USD:USD type trades -Our novel Burr Pools that are 20x more capital efficient for stablecoins (any kind of stablecoin backed by currencies, commodities, on-chain synthetic, anything tokenized or tracking market pricing from off chain etc). -Classic Generalized Pool (multi token constant product) for generalized token trades.
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|1 BURR 兑换 VND
₫353.6614951
|1 BURR 兑换 AUD
A$0.0206968916
|1 BURR 兑换 GBP
￡0.0099452596
|1 BURR 兑换 EUR
€0.0116923998
|1 BURR 兑换 USD
$0.01343954
|1 BURR 兑换 MYR
RM0.0569836496
|1 BURR 兑换 TRY
₺0.526157991
|1 BURR 兑换 JPY
¥1.9229293832
|1 BURR 兑换 RUB
₽1.0582293796
|1 BURR 兑换 INR
₹1.1502902286
|1 BURR 兑换 IDR
Rp220.3202926176
|1 BURR 兑换 KRW
₩18.5117567914
|1 BURR 兑换 PHP
₱0.7484479826
|1 BURR 兑换 EGP
￡E.0.6675419518
|1 BURR 兑换 BRL
R$0.0762021918
|1 BURR 兑换 CAD
C$0.0184121698
|1 BURR 兑换 BDT
৳1.6428493696
|1 BURR 兑换 NGN
₦21.2649809558
|1 BURR 兑换 UAH
₴0.558412887
|1 BURR 兑换 VES
Bs1.29019584
|1 BURR 兑换 PKR
Rs3.7804082066
|1 BURR 兑换 KZT
₸6.8849419466
|1 BURR 兑换 THB
฿0.4378602132
|1 BURR 兑换 TWD
NT$0.4033205954
|1 BURR 兑换 AED
د.إ0.0493231118
|1 BURR 兑换 CHF
Fr0.0110204228
|1 BURR 兑换 HKD
HK$0.1053659936
|1 BURR 兑换 MAD
.د.م0.1235093726
|1 BURR 兑换 MXN
$0.2585767496