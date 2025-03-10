BurnX 价格 (BRNX)
今天 BurnX (BRNX) 的实时价格为 0.00361545 USD。目前其市值为 $ 180.72K USD。BRNX 兑换 USD 的价格为实时更新。
BurnX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.70K USD
- BurnX 当天价格变化为 -26.17%
- 其循环供应量为 50.00M USD
在获取 MEXC 上从 BRNX兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 BRNX 价格信息的首选平台。
今天内，BurnX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001282120505117032。
在过去30天内，BurnX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，BurnX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，BurnX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.001282120505117032
|-26.17%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
BurnX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-4.71%
-26.17%
-64.70%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
First "Buy and Burn" token on the Sonic Blockchain. 100% locked liquidity, 6% buy tax, used for buying and burning the SwapX token, putting constant buy pressure on SwapX. 4/6 goes to buy and burn SwapX, 1.75/6 goes to the treasury (treasury farms yield on SwapX with os/swpx and uses yield to bribe the guaged pool on SwapX), 0.25/6 goes to whoever calls the "buy and burn" function as a reward. There was no presale, no team tokens, no insiders, nothing.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 BRNX 兑换 AUD
A$0.005712411
|1 BRNX 兑换 GBP
￡0.0027838965
|1 BRNX 兑换 EUR
€0.003326214
|1 BRNX 兑换 USD
$0.00361545
|1 BRNX 兑换 MYR
RM0.0159441345
|1 BRNX 兑换 TRY
₺0.131819307
|1 BRNX 兑换 JPY
¥0.535303527
|1 BRNX 兑换 RUB
₽0.321847359
|1 BRNX 兑换 INR
₹0.315050313
|1 BRNX 兑换 IDR
Rp59.269662648
|1 BRNX 兑换 PHP
₱0.20680374
|1 BRNX 兑换 EGP
￡E.0.183158697
|1 BRNX 兑换 BRL
R$0.020897301
|1 BRNX 兑换 CAD
C$0.0051700935
|1 BRNX 兑换 BDT
৳0.4397471835
|1 BRNX 兑换 NGN
₦5.4779490675
|1 BRNX 兑换 UAH
₴0.149173467
|1 BRNX 兑换 VES
Bs0.2313888
|1 BRNX 兑换 PKR
Rs1.013555253
|1 BRNX 兑换 KZT
₸1.7757282675
|1 BRNX 兑换 THB
฿0.121985283
|1 BRNX 兑换 TWD
NT$0.118731378
|1 BRNX 兑换 CHF
Fr0.003181596
|1 BRNX 兑换 HKD
HK$0.0280920465
|1 BRNX 兑换 MAD
.د.م0.0351783285
|1 BRNX 兑换 MXN
$0.073393635