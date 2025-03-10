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BurnX 价格 (BRNX)

USD

BurnX (BRNX) 实时价格图表

$0.00361432
$0.00361432$0.00361432
-28.30%(1D)

今天 BurnX (BRNX) 的价格

今天 BurnX (BRNX) 的实时价格为 0.00361545 USD。目前其市值为 $ 180.72K USD。BRNX 兑换 USD 的价格为实时更新。
BurnX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.70K USD
- BurnX 当天价格变化为 -26.17%
- 其循环供应量为 50.00M USD

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BurnX (BRNX) 价格表现 USD

今天内，BurnX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001282120505117032
在过去30天内，BurnX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，BurnX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，BurnX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.001282120505117032-26.17%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

BurnX (BRNX) 价格分析

BurnX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00360867
$ 0.00360867$ 0.00360867

$ 0.00493789
$ 0.00493789$ 0.00493789

$ 0.01066573
$ 0.01066573$ 0.01066573

-4.71%

-26.17%

-64.70%

BurnX (BRNX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 180.72K
$ 180.72K$ 180.72K

$ 5.70K
$ 5.70K$ 5.70K

50.00M
50.00M 50.00M

什么是BurnX (BRNX)

First "Buy and Burn" token on the Sonic Blockchain. 100% locked liquidity, 6% buy tax, used for buying and burning the SwapX token, putting constant buy pressure on SwapX. 4/6 goes to buy and burn SwapX, 1.75/6 goes to the treasury (treasury farms yield on SwapX with os/swpx and uses yield to bribe the guaged pool on SwapX), 0.25/6 goes to whoever calls the "buy and burn" function as a reward. There was no presale, no team tokens, no insiders, nothing.

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BurnX (BRNX) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 BurnX (BRNX) 的其他问题

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BRNX 兑换为当地货币

1 BRNX 兑换 AUD
A$0.005712411
1 BRNX 兑换 GBP
0.0027838965
1 BRNX 兑换 EUR
0.003326214
1 BRNX 兑换 USD
$0.00361545
1 BRNX 兑换 MYR
RM0.0159441345
1 BRNX 兑换 TRY
0.131819307
1 BRNX 兑换 JPY
¥0.535303527
1 BRNX 兑换 RUB
0.321847359
1 BRNX 兑换 INR
0.315050313
1 BRNX 兑换 IDR
Rp59.269662648
1 BRNX 兑换 PHP
0.20680374
1 BRNX 兑换 EGP
￡E.0.183158697
1 BRNX 兑换 BRL
R$0.020897301
1 BRNX 兑换 CAD
C$0.0051700935
1 BRNX 兑换 BDT
0.4397471835
1 BRNX 兑换 NGN
5.4779490675
1 BRNX 兑换 UAH
0.149173467
1 BRNX 兑换 VES
Bs0.2313888
1 BRNX 兑换 PKR
Rs1.013555253
1 BRNX 兑换 KZT
1.7757282675
1 BRNX 兑换 THB
฿0.121985283
1 BRNX 兑换 TWD
NT$0.118731378
1 BRNX 兑换 CHF
Fr0.003181596
1 BRNX 兑换 HKD
HK$0.0280920465
1 BRNX 兑换 MAD
.د.م0.0351783285
1 BRNX 兑换 MXN
$0.073393635