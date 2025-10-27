Burning Jup（BURN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00232481 $ 0.00232481 $ 0.00232481 24H最低价 $ 0.00296964 $ 0.00296964 $ 0.00296964 24H最高价 24H最低价 $ 0.00232481$ 0.00232481 $ 0.00232481 24H最高价 $ 0.00296964$ 0.00296964 $ 0.00296964 历史最高 $ 0.00342239$ 0.00342239 $ 0.00342239 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.01% 涨跌幅（1D） -9.93% 漲跌幅（7D） +53.74% 漲跌幅（7D） +53.74%

Burning Jup（BURN）当前实时价格为 $0.00261436。过去 24 小时内，BURN 的交易价格在 $ 0.00232481 至 $ 0.00296964 之间波动，市场活跃度显著。BURN 的历史最高价为 $ 0.00342239，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BURN 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.01%，过去 24 小时内变动为 -9.93%，过去 7 天内累计变动为 +53.74%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Burning Jup（BURN）市场信息

市值 $ 190.09K$ 190.09K $ 190.09K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 255.44K$ 255.44K $ 255.44K 流通量 72.72M 72.72M 72.72M 总供应量 97,715,315.114073 97,715,315.114073 97,715,315.114073

Burning Jup 的当前市值为 $ 190.09K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BURN 的流通量为 72.72M，总供应量是 97715315.114073，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 255.44K。