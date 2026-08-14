Burnie Senders 今日价格

Burnie Senders (BURNIE) 今日实时价格为 $ 0.00138287，过去 24 小时内变化了 1.06%。当前 BURNIE 兑 USD 的汇率为 $ 0.00138287 每 BURNIE。

Burnie Senders 目前市值在 $ 1,341,884 排名第 #-，流通供应量为 969.66M BURNIE。过去 24 小时内，BURNIE 的交易价格在 $ 0.00128673（低点）和 $ 0.00144088（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0244791，而历史最低价为 $ 0.00126688。

短期表现方面，BURNIE 在过去一小时内波动了 -0.14%，过去7 天内波动了 -3.27%。过去一天，总交易量达到 $ 427.68K。

Burnie Senders（BURNIE）市场信息

市值 $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M 成交量（24H） $ 427.68K$ 427.68K $ 427.68K 完全稀释市值 $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M 流通量 969.66M 969.66M 969.66M 总供应量 969,657,762.478508 969,657,762.478508 969,657,762.478508

Burnie Senders 的当前市值为 $ 1.34M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 427.68K。BURNIE 的流通量为 969.66M，总供应量是 969657762.478508，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.34M。