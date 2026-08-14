Burn Reward Systeam 今日价格

Burn Reward Systeam (BURN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.84%。当前 BURN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BURN。

Burn Reward Systeam 目前市值在 $ 14,148.78 排名第 #-，流通供应量为 33.73M BURN。过去 24 小时内，BURN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02161275，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BURN 在过去一小时内波动了 +0.54%，过去7 天内波动了 -3.14%。过去一天，总交易量达到 $ 278.53。

Burn Reward Systeam（BURN）市场信息

市值 $ 14.15K$ 14.15K $ 14.15K 成交量（24H） $ 278.53$ 278.53 $ 278.53 完全稀释市值 $ 45.95K$ 45.95K $ 45.95K 流通量 33.73M 33.73M 33.73M 总供应量 108,414,590.6631 108,414,590.6631 108,414,590.6631

Burn Reward Systeam 的当前市值为 $ 14.15K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 278.53。BURN 的流通量为 33.73M，总供应量是 108414590.6631，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 45.95K。