bunnyOS 今日价格

bunnyOS (OS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 9.55%。当前 OS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OS。

bunnyOS 目前市值在 $ 176,234 排名第 #-，流通供应量为 1.00B OS。过去 24 小时内，OS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00114871，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OS 在过去一小时内波动了 +0.78%，过去7 天内波动了 -12.05%。过去一天，总交易量达到 $ 2.17K。

bunnyOS（OS）市场信息

市值 $ 176.23K$ 176.23K $ 176.23K 成交量（24H） $ 2.17K$ 2.17K $ 2.17K 完全稀释市值 $ 176.23K$ 176.23K $ 176.23K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

bunnyOS 的当前市值为 $ 176.23K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.17K。OS 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 176.23K。