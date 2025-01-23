BUNKERCOIN 价格 (BUNKER)
今天 BUNKERCOIN (BUNKER) 的实时价格为 0.00186462 USD。目前其市值为 $ 1.70 USD。BUNKER 兑换 USD 的价格为实时更新。
BUNKERCOIN 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.59M USD
- BUNKERCOIN 当天价格变化为 -1.51%
- 其循环供应量为 1,000.00 USD
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今天内，BUNKERCOIN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，BUNKERCOIN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，BUNKERCOIN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，BUNKERCOIN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-1.51%
|30天
|$ 0
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|60天
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|90天
|$ 0
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BUNKERCOIN 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+11.90%
-1.51%
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深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The world’s biggest private bunker is real, existing and owned by us. Bunker Coordinates: 51.857622222222, 11.025811111111 BunkerCoin is a project that creates safe havens in times of uncertainty and crisis. The focus is on the renovation and modernisation of the world's largest private bunker facility (codename Malachit / Komplexlager 12) close to Berlin (750’000 sqft of bunker space and 10’700’000 sqft of land above), which is designed to offer maximum protection. In addition, we will be developing an app that provides early warnings in the event of a crisis and efficiently coordinates evacuations, as well as enabling backup communication between the community. In the future, we also plan to offer customised panic rooms as well as private security services to provide the best possible support for the evacuation and safety of our community members. In the long term, we are planning further projects, such as in The Gambia, the friendliest and most peaceful country in Africa.
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|1 BUNKER 兑换 AUD
A$0.0029647458
|1 BUNKER 兑换 GBP
￡0.0015103422
|1 BUNKER 兑换 EUR
€0.0017900352
|1 BUNKER 兑换 USD
$0.00186462
|1 BUNKER 兑换 MYR
RM0.008297559
|1 BUNKER 兑换 TRY
₺0.0664923492
|1 BUNKER 兑换 JPY
¥0.2920181382
|1 BUNKER 兑换 RUB
₽0.185063535
|1 BUNKER 兑换 INR
₹0.1612336914
|1 BUNKER 兑换 IDR
Rp30.5675360928
|1 BUNKER 兑换 PHP
₱0.1094159016
|1 BUNKER 兑换 EGP
￡E.0.0938090322
|1 BUNKER 兑换 BRL
R$0.0110758428
|1 BUNKER 兑换 CAD
C$0.0026664066
|1 BUNKER 兑换 BDT
৳0.2274090552
|1 BUNKER 兑换 NGN
₦2.9043880506
|1 BUNKER 兑换 UAH
₴0.07831404
|1 BUNKER 兑换 VES
Bs0.1025541
|1 BUNKER 兑换 PKR
Rs0.5198187636
|1 BUNKER 兑换 KZT
₸0.971653482
|1 BUNKER 兑换 THB
฿0.0632852028
|1 BUNKER 兑换 TWD
NT$0.0611035974
|1 BUNKER 兑换 CHF
Fr0.001678158
|1 BUNKER 兑换 HKD
HK$0.0145253898
|1 BUNKER 兑换 MAD
.د.م0.0186089076