Bund V2 价格 (BUND)
今天 Bund V2 (BUND) 的实时价格为 2.56 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BUND 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bund V2 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.54K USD
- Bund V2 当天价格变化为 +4.08%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Bund V2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.100144。
在过去30天内，Bund V2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.1355525120。
在过去60天内，Bund V2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.7450037760。
在过去90天内，Bund V2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.5320217140625405。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.100144
|+4.08%
|30天
|$ -1.1355525120
|-44.35%
|60天
|$ -1.7450037760
|-68.16%
|90天
|$ +0.5320217140625405
|+26.23%
Bund V2 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
+4.08%
-12.01%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 BUND 兑换 AUD
A$4.0448
|1 BUND 兑换 GBP
￡2.048
|1 BUND 兑换 EUR
€2.432
|1 BUND 兑换 USD
$2.56
|1 BUND 兑换 MYR
RM11.1872
|1 BUND 兑换 TRY
₺91.2384
|1 BUND 兑换 JPY
¥399.4368
|1 BUND 兑换 RUB
₽250.1376
|1 BUND 兑换 INR
₹220.6208
|1 BUND 兑换 IDR
Rp41,290.3168
|1 BUND 兑换 PHP
₱149.12
|1 BUND 兑换 EGP
￡E.128.64
|1 BUND 兑换 BRL
R$15.1296
|1 BUND 兑换 CAD
C$3.6608
|1 BUND 兑换 BDT
৳312.2944
|1 BUND 兑换 NGN
₦3,987.5328
|1 BUND 兑换 UAH
₴107.3152
|1 BUND 兑换 VES
Bs143.36
|1 BUND 兑换 PKR
Rs712.8832
|1 BUND 兑换 KZT
₸1,326.4128
|1 BUND 兑换 THB
฿85.888
|1 BUND 兑换 TWD
NT$83.8144
|1 BUND 兑换 CHF
Fr2.304
|1 BUND 兑换 HKD
HK$19.9168
|1 BUND 兑换 MAD
.د.م25.5232