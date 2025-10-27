Bunana（BUNANA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00257548 $ 0.00257548 $ 0.00257548 24H最低价 $ 0.00276876 $ 0.00276876 $ 0.00276876 24H最高价 24H最低价 $ 0.00257548$ 0.00257548 $ 0.00257548 24H最高价 $ 0.00276876$ 0.00276876 $ 0.00276876 历史最高 $ 0.00595379$ 0.00595379 $ 0.00595379 最低价 $ 0.00114749$ 0.00114749 $ 0.00114749 涨跌幅（1H） -0.88% 涨跌幅（1D） -5.36% 漲跌幅（7D） +34.24% 漲跌幅（7D） +34.24%

Bunana（BUNANA）当前实时价格为 $0.00257548。过去 24 小时内，BUNANA 的交易价格在 $ 0.00257548 至 $ 0.00276876 之间波动，市场活跃度显著。BUNANA 的历史最高价为 $ 0.00595379，历史最低价为 $ 0.00114749。

从短期表现来看，BUNANA 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.88%，过去 24 小时内变动为 -5.36%，过去 7 天内累计变动为 +34.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bunana（BUNANA）市场信息

市值 $ 2.58M$ 2.58M $ 2.58M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.58M$ 2.58M $ 2.58M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Bunana 的当前市值为 $ 2.58M, 它过去 24 小时的交易量为 --。BUNANA 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.58M。