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Buna Games 价格 (BUNA)

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Buna Games (BUNA) 实时价格图表

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今天 Buna Games (BUNA) 的价格

今天 Buna Games (BUNA) 的实时价格为 0.00938537 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BUNA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Buna Games 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 33.12 USD
- Buna Games 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Buna Games (BUNA) 价格表现 USD

今天内，Buna Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Buna Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003702894
在过去60天内，Buna Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0016102695
在过去90天内，Buna Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0003702894+3.95%
60天$ -0.0016102695-17.15%
90天$ 0--

Buna Games (BUNA) 价格分析

Buna Games 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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$ 1.88
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Buna Games (BUNA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 33.12
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什么是Buna Games (BUNA)

Buna Games studio is a next gen games developer which is dedicated on creating a flagship gaming hub for the metaverse. We hope to create safe and user friendly games that enable users to come to a single point of reference and play our games.

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Buna Games (BUNA) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Buna Games (BUNA) 的其他问题

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BUNA 兑换为当地货币

1 BUNA 兑换 AUD
A$0.0148288846
1 BUNA 兑换 GBP
0.007508296
1 BUNA 兑换 EUR
0.0089161015
1 BUNA 兑换 USD
$0.00938537
1 BUNA 兑换 MYR
RM0.0410140669
1 BUNA 兑换 TRY
0.3344945868
1 BUNA 兑换 JPY
¥1.4643992811
1 BUNA 兑换 RUB
0.9170445027
1 BUNA 兑换 INR
0.8088311866
1 BUNA 兑换 IDR
Rp151.3769142911
1 BUNA 兑换 PHP
0.5466978025
1 BUNA 兑换 EGP
￡E.0.4716148425
1 BUNA 兑换 BRL
R$0.0554675367
1 BUNA 兑换 CAD
C$0.0134210791
1 BUNA 兑换 BDT
1.1449212863
1 BUNA 兑换 NGN
14.6189338731
1 BUNA 兑换 UAH
0.3934347104
1 BUNA 兑换 VES
Bs0.52558072
1 BUNA 兑换 PKR
Rs2.6135439839
1 BUNA 兑换 KZT
4.8628417581
1 BUNA 兑换 THB
฿0.3148791635
1 BUNA 兑换 TWD
NT$0.3072770138
1 BUNA 兑换 CHF
Fr0.008446833
1 BUNA 兑换 HKD
HK$0.0730181786
1 BUNA 兑换 MAD
.د.م0.0935721389