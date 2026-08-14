bullwifhat 今日价格

bullwifhat (BULLWIF) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.13%。当前 BULLWIF 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BULLWIF。

bullwifhat 目前市值在 $ 18,370.34 排名第 #-，流通供应量为 995.15M BULLWIF。过去 24 小时内，BULLWIF 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BULLWIF 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +14.62%。过去一天，总交易量达到 --。

bullwifhat（BULLWIF）市场信息

市值 $ 18.37K$ 18.37K $ 18.37K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 18.37K$ 18.37K $ 18.37K 流通量 995.15M 995.15M 995.15M 总供应量 995,145,348.629424 995,145,348.629424 995,145,348.629424

bullwifhat 的当前市值为 $ 18.37K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BULLWIF 的流通量为 995.15M，总供应量是 995145348.629424，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.37K。