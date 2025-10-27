Bullish Degen（BULLISH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00965857 $ 0.00965857 $ 0.00965857 24H最低价 $ 0.01351161 $ 0.01351161 $ 0.01351161 24H最高价 24H最低价 $ 0.00965857$ 0.00965857 $ 0.00965857 24H最高价 $ 0.01351161$ 0.01351161 $ 0.01351161 历史最高 $ 0.01351161$ 0.01351161 $ 0.01351161 最低价 $ 0.00120856$ 0.00120856 $ 0.00120856 涨跌幅（1H） -0.94% 涨跌幅（1D） +28.26% 漲跌幅（7D） +33.40% 漲跌幅（7D） +33.40%

Bullish Degen（BULLISH）当前实时价格为 $0.01238832。过去 24 小时内，BULLISH 的交易价格在 $ 0.00965857 至 $ 0.01351161 之间波动，市场活跃度显著。BULLISH 的历史最高价为 $ 0.01351161，历史最低价为 $ 0.00120856。

从短期表现来看，BULLISH 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.94%，过去 24 小时内变动为 +28.26%，过去 7 天内累计变动为 +33.40%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bullish Degen（BULLISH）市场信息

市值 $ 12.32M$ 12.32M $ 12.32M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 12.32M$ 12.32M $ 12.32M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Bullish Degen 的当前市值为 $ 12.32M, 它过去 24 小时的交易量为 --。BULLISH 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.32M。