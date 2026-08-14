BULL FROG 今日价格

BULL FROG (BOA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.65%。当前 BOA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BOA。

BULL FROG 目前市值在 $ 123,813 排名第 #-，流通供应量为 202.45M BOA。过去 24 小时内，BOA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01110627，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BOA 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 +3.05%。过去一天，总交易量达到 $ 1.14。

BULL FROG（BOA）市场信息

市值 $ 123.81K$ 123.81K $ 123.81K 成交量（24H） $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 完全稀释市值 $ 611.58K$ 611.58K $ 611.58K 流通量 202.45M 202.45M 202.45M 总供应量 202,446,664.1716109 202,446,664.1716109 202,446,664.1716109

BULL FROG 的当前市值为 $ 123.81K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.14。BOA 的流通量为 202.45M，总供应量是 202446664.1716109，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 611.58K。