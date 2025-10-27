BULBUL2DAO（BULBUL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00005872 $ 0.00005872 $ 0.00005872 24H最低价 $ 0.00006256 $ 0.00006256 $ 0.00006256 24H最高价 24H最低价 $ 0.00005872$ 0.00005872 $ 0.00005872 24H最高价 $ 0.00006256$ 0.00006256 $ 0.00006256 历史最高 $ 0.00084307$ 0.00084307 $ 0.00084307 最低价 $ 0.00004083$ 0.00004083 $ 0.00004083 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +3.32% 漲跌幅（7D） +16.93% 漲跌幅（7D） +16.93%

BULBUL2DAO（BULBUL）当前实时价格为 $0.00006067。过去 24 小时内，BULBUL 的交易价格在 $ 0.00005872 至 $ 0.00006256 之间波动，市场活跃度显著。BULBUL 的历史最高价为 $ 0.00084307，历史最低价为 $ 0.00004083。

从短期表现来看，BULBUL 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +3.32%，过去 7 天内累计变动为 +16.93%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BULBUL2DAO（BULBUL）市场信息

市值 $ 60.67K$ 60.67K $ 60.67K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 60.67K$ 60.67K $ 60.67K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BULBUL2DAO 的当前市值为 $ 60.67K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BULBUL 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 60.67K。