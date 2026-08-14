budi 今日价格

budi (BUDI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 14.56%。当前 BUDI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BUDI。

budi 目前市值在 $ 27,226 排名第 #-，流通供应量为 973.09M BUDI。过去 24 小时内，BUDI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BUDI 在过去一小时内波动了 +5.86%，过去7 天内波动了 +156.68%。过去一天，总交易量达到 --。

budi（BUDI）市场信息

市值 $ 27.23K$ 27.23K $ 27.23K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 27.23K$ 27.23K $ 27.23K 流通量 973.09M 973.09M 973.09M 总供应量 973,085,888.775965 973,085,888.775965 973,085,888.775965

budi 的当前市值为 $ 27.23K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BUDI 的流通量为 973.09M，总供应量是 973085888.775965，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27.23K。