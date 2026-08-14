BUDDY BEAR 价格 (BUDDY)
BUDDY BEAR (BUDDY) 今日实时价格为 $ 0.057082，过去 24 小时内变化了 3.74%。当前 BUDDY 兑 USD 的汇率为 $ 0.057082 每 BUDDY。
BUDDY BEAR 目前市值在 $ 571,246 排名第 #-，流通供应量为 10.00M BUDDY。过去 24 小时内，BUDDY 的交易价格在 $ 0.051402（低点）和 $ 0.059175（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.079501，而历史最低价为 $ 0.05139。
短期表现方面，BUDDY 在过去一小时内波动了 +0.67%，过去7 天内波动了 -19.85%。过去一天，总交易量达到 $ 7.04K。
BUDDY BEAR 的当前市值为 $ 571.25K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.04K。BUDDY 的流通量为 10.00M，总供应量是 10000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 571.25K。
+0.67%
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今天内，BUDDY BEAR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002220592886853501。
在过去30天内，BUDDY BEAR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，BUDDY BEAR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，BUDDY BEAR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00006381734461782。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.002220592886853501
|-3.74%
|30天
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|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ +0.00006381734461782
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在 2040 年，BUDDY BEAR 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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BUDDY BEAR 今日实时价格是多少？
BUDDY BEAR 的实时价格为 ¥0.38982389475897072000，过去 24 小时内波动了 -3.74%。该价格会持续更新，以反映准确的全球市场状况。
BUDDY 的日价格走势如何？
BUDDY 的交易价格在 ¥0.35103408847623792000 和 ¥0.40411739203885800000 之间波动，这有助于了解日内价格强度和潜在突破区域。
BUDDY BEAR 今日波动性如何？
该代币在过去一天经历了 --% 的波动，这有助于交易者判断市场是稳定还是波动剧烈。
BUDDY 当前处于哪个技术区域？
相对于近期高点和低点的价格走势，BUDDY 显示出适度的短期动能，受流动性和整体市场走向的影响。
BUDDY BEAR 的整体市场排名和规模如何？
BUDDY BEAR 的市值为 ¥3901148.18306091216000，排名第 3567，表明其市场地位稳固，投资者兴趣浓厚。
BUDDY 近期的交易活跃度如何？
该代币的 24 小时交易量为 ¥--，表明全球交易者积极参与其中。
BUDDY BEAR 与其历史最高价 (ATH) 和历史最低价 (ATL) 相比如何？
其历史最高价为 ¥0.54292753332456696000，历史最低价为 ¥0.3509521381812744000，这提供了对长期价格潜力和回撤的参考。
哪些基本面因素影响着 BUDDY 的市场行为？
核心因素包括流通供应量（10000000.0 枚代币）、Meme,TON Ecosystem,TON Meme 内的类别表现以及 -- 上的链上活动，所有这些因素都会影响代币的价格走势。
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