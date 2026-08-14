BUDDY BEAR 今日价格

BUDDY BEAR (BUDDY) 今日实时价格为 $ 0.057082，过去 24 小时内变化了 3.74%。当前 BUDDY 兑 USD 的汇率为 $ 0.057082 每 BUDDY。

BUDDY BEAR 目前市值在 $ 571,246 排名第 #-，流通供应量为 10.00M BUDDY。过去 24 小时内，BUDDY 的交易价格在 $ 0.051402（低点）和 $ 0.059175（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.079501，而历史最低价为 $ 0.05139。

短期表现方面，BUDDY 在过去一小时内波动了 +0.67%，过去7 天内波动了 -19.85%。过去一天，总交易量达到 $ 7.04K。

BUDDY BEAR（BUDDY）市场信息

市值 $ 571.25K$ 571.25K $ 571.25K 成交量（24H） $ 7.04K$ 7.04K $ 7.04K 完全稀释市值 $ 571.25K$ 571.25K $ 571.25K 流通量 10.00M 10.00M 10.00M 总供应量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

BUDDY BEAR 的当前市值为 $ 571.25K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.04K。BUDDY 的流通量为 10.00M，总供应量是 10000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 571.25K。