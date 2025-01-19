Bucket Token 价格 (BUT)
今天 Bucket Token (BUT) 的实时价格为 0.0305592 USD。目前其市值为 $ 15.94M USD。BUT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bucket Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 122.68K USD
- Bucket Token 当天价格变化为 +2.67%
- 其循环供应量为 520.00M USD
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今天内，Bucket Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00079362。
在过去30天内，Bucket Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Bucket Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Bucket Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00079362
|+2.67%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
|--
Bucket Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.89%
+2.67%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem. Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK’s use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui’s liquidity.
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|1 BUT 兑换 AUD
A$0.049200312
|1 BUT 兑换 GBP
￡0.025058544
|1 BUT 兑换 EUR
€0.029642424
|1 BUT 兑换 USD
$0.0305592
|1 BUT 兑换 MYR
RM0.1375164
|1 BUT 兑换 TRY
₺1.082712456
|1 BUT 兑换 JPY
¥4.775486184
|1 BUT 兑换 RUB
₽3.132012408
|1 BUT 兑换 INR
₹2.645815536
|1 BUT 兑换 IDR
Rp500.970411648
|1 BUT 兑换 PHP
₱1.78924116
|1 BUT 兑换 EGP
￡E.1.54018368
|1 BUT 兑换 BRL
R$0.18641112
|1 BUT 兑换 CAD
C$0.044005248
|1 BUT 兑换 BDT
৳3.7129428
|1 BUT 兑换 NGN
₦47.599926696
|1 BUT 兑换 UAH
₴1.286847912
|1 BUT 兑换 VES
Bs1.6501968
|1 BUT 兑换 PKR
Rs8.519293776
|1 BUT 兑换 KZT
₸16.220212176
|1 BUT 兑换 THB
฿1.050930888
|1 BUT 兑换 TWD
NT$1.005092088
|1 BUT 兑换 CHF
Fr0.027808872
|1 BUT 兑换 HKD
HK$0.237750576
|1 BUT 兑换 MAD
.د.م0.306814368