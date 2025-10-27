Bucket Protocol BUCK Stablecoin（BUCK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.995957 24H最高价 $ 1.011 历史最高 $ 1.23 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +0.17% 涨跌幅（1D） +0.14% 漲跌幅（7D） +0.26%

Bucket Protocol BUCK Stablecoin（BUCK）当前实时价格为 $1.001。过去 24 小时内，BUCK 的交易价格在 $ 0.995957 至 $ 1.011 之间波动，市场活跃度显著。BUCK 的历史最高价为 $ 1.23，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BUCK 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.17%，过去 24 小时内变动为 +0.14%，过去 7 天内累计变动为 +0.26%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bucket Protocol BUCK Stablecoin（BUCK）市场信息

市值 $ 42.47M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 42.47M 流通量 42.49M 总供应量 42,485,762.03624761

Bucket Protocol BUCK Stablecoin 的当前市值为 $ 42.47M, 它过去 24 小时的交易量为 --。BUCK 的流通量为 42.49M，总供应量是 42485762.03624761，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 42.47M。