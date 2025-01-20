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BTRIPS 价格 (BTR)

USD

BTRIPS (BTR) 实时价格图表

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-0.70%(1D)

今天 BTRIPS (BTR) 的价格

今天 BTRIPS (BTR) 的实时价格为 0.0000661 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BTR 兑换 USD 的价格为实时更新。
BTRIPS 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 30.06K USD
- BTRIPS 当天价格变化为 -0.76%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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BTRIPS (BTR) 价格表现 USD

今天内，BTRIPS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，BTRIPS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000019523
在过去60天内，BTRIPS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000038825
在过去90天内，BTRIPS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00000399164238721896

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.76%
30天$ +0.0000019523+2.95%
60天$ +0.0000038825+5.87%
90天$ +0.00000399164238721896+6.43%

BTRIPS (BTR) 价格分析

BTRIPS 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00006447
$ 0.00006447$ 0.00006447

$ 0.0000669
$ 0.0000669$ 0.0000669

$ 0.451944
$ 0.451944$ 0.451944

-0.38%

-0.76%

-0.46%

BTRIPS (BTR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 30.06K
$ 30.06K$ 30.06K

0.00
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什么是BTRIPS (BTR)

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BTRIPS (BTR) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 BTRIPS (BTR) 的其他问题

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BTR 兑换为当地货币

1 BTR 兑换 AUD
A$0.000106421
1 BTR 兑换 GBP
0.000054202
1 BTR 兑换 EUR
0.000064117
1 BTR 兑换 USD
$0.0000661
1 BTR 兑换 MYR
RM0.00029745
1 BTR 兑换 TRY
0.002341923
1 BTR 兑换 JPY
¥0.010329447
1 BTR 兑换 RUB
0.006772606
1 BTR 兑换 INR
0.005722938
1 BTR 兑换 IDR
Rp1.083606384
1 BTR 兑换 PHP
0.003870155
1 BTR 兑换 EGP
￡E.0.003319542
1 BTR 兑换 BRL
R$0.00040321
1 BTR 兑换 CAD
C$0.000095184
1 BTR 兑换 BDT
0.00803115
1 BTR 兑换 NGN
0.102959343
1 BTR 兑换 UAH
0.002783471
1 BTR 兑换 VES
Bs0.0035694
1 BTR 兑换 PKR
Rs0.018427358
1 BTR 兑换 KZT
0.035084558
1 BTR 兑换 THB
฿0.002282433
1 BTR 兑换 TWD
NT$0.002174029
1 BTR 兑换 CHF
Fr0.000060151
1 BTR 兑换 HKD
HK$0.000514258
1 BTR 兑换 MAD
.د.م0.000663644